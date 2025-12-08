Haberler

KUZKA'dan Sinop'ta uygulanması planlanan projelere teknik destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KUZKA, Sinop'ta karavan turizmine yönelik projeler için teknik destek sağlayacak. Akliman Karavan Park Konsepti ve diğer projelerle Sinop'un turizmi geliştirilecek.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından, Sinop'ta uygulanması planlanan turizm amaçlı projelere teknik destek sağlanacak.

Sinop Valiliği ile KUZKA arasında 2025 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı kapsamında yapılan anlaşmaya göre, KUZKA tarafından kentte hayata geçirilmesi öngörülen Akliman Karavan Park Konsepti, Abalı Köyü Kurt Kuyusu Halk Plajı ve Peyzaj Tasarımı ile Hamsilos Tabiat Parkı Alan Düzenleme projelerine teknik destek verilecek.

Vali Mustafa Özarslan, Valilik binasında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Sinop'un turizmine katkı sunacak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Sinop'ta son yıllarda karavan turizmine yönelik bir talep artışı olduğu gözlemlediklerini vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Sinop tercih edilen bir şehir, Sinop bir cazibe merkezi. Fakat planlama yapılmadığında işgaliye, trafik, görüntü ve çevre kirliliği gibi sorunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Biz ilimizin bu ivmesini doğru yönetmek zorundayız. İşte bu proje tam da bu nedenle çok kritik. Bizim Akliman için hedefimiz, doğayı koruyarak kontrollü, düzenli, güvenli bir karavan turizmi merkezine dönüştürmektir. Bu proje kapsamında Akliman'ın karavan turizmine uygunluğu bilimsel olarak analiz edilecek. Bu proje tamamlandığında, Sinop Karadeniz Bölgesi'nin örnek karavan parklarından birine sahip olacaktır."

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
Zorbay Küçük'ün aralarında olduğu 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk
title