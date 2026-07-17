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Türkeli'nde TÜGVA Yaz Okulu öğrencileri için etkinlik düzenlendi

Türkeli'nde TÜGVA Yaz Okulu öğrencileri için etkinlik düzenlendi
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Sinop'un Türkeli ilçesinde TÜGVA Yaz Okulu öğrencileri için Gençlik Merkezinde oyunlar düzenlendi. Kaymakam ve Belediye Başkanı'nın katıldığı etkinlikte, yaz okullarının çocukların sosyal gelişimine katkı sağladığı vurgulandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, TÜGVA Yaz Okulu öğrencileri için etkinlik gerçekleştirildi.

Türkeli Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlikte, öğreticiler tarafından hazırlanan çeşitli oyunlar oynandı.

Programa Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir ile Belediye Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

Kandemir, yaz okullarının çocukların sosyal gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan
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