Sinop'ta Traktör Uçuruma Devrildi: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Sinop'ta Traktör Uçuruma Devrildi: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Sinop'un Dikmen ilçesinde, Ahmet Güleryüz'ün kullandığı traktör Dudaş köyünde uçuruma devrildi. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Dikmen ilçesinde traktörün uçuruma devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Ahmet Güleryüz'ün kullandığı 55 AB 820 plakalı traktör, ilçeye bağlı Dudaş köyünde kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrildi.

İhbar üzerine, kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve Dikmen Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarmanın uzun uğraşları sonucu uçurumdan çıkarılan sürücü Güleryüz, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Velaattin Saatci - Güncel
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