Sinop'ta trafik kazasında hayatını kaybeden doktorun cenazesi Zile'de defnedildi
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden doktor Mehmet Turan Yazlak'ın cenazesi, Zile ilçesinde toprağa verildi. Cenaze namazına ailesi ve birçok yetkili katıldı.
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren doktorlardan Mehmet Turan Yazlak'ın cenazesi, Tokat'ın Zile ilçesinde toprağa verildi.
Yazlak'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Zile Devlet Hastanesi morgundan alınarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önündeki alana getirildi.
Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Yazlak'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında defnedildi.
Cenaze namazına Yazlak'ın babası Battal ve annesi Nihan Yazlak'ın yanı sıra Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük ve vatandaşlar katıldı.
Sinop-Boyabat kara yolunun 15. kilometresinde dün sağlık personelinin bulunduğu hafif ticari araç ile otomobil çarpışmış, kazada 2'si doktor 4 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.