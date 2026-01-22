Haberler

Sinop'ta toprak kayması nedeniyle grup yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Sinop'un Türkeli ilçesinde kar yağışının ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle Düzler-Cellaler grup yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yol güvenliğini sağlamak ve temizlik çalışmaları başlatmak için bölgeye sevk edildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde toprak kayması nedeniyle grup yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından ilçeye bağlı Düzler-Cellaler grup yolunun Gökçealan köyü mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

Toprak kayması sonucu yol trafiğe kapanırken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yol güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede önlem alırken kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için temizlik çalışmalarına başladı.???????

