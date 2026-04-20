Sinop'ta "Tarihten Doğaya Sinop'ta Ekoturizm" paneli düzenlendi

Sinop'ta Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "Tarihten Doğaya Sinop'ta Ekoturizm" paneli düzenlendi.

Sinop'ta Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "Tarihten Doğaya Sinop'ta Ekoturizm" paneli düzenlendi.

Valilik tarafından Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, kentte ekoturizm alanında yürütülen çalışmalar ele alındı.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Ekoturizm Şube Müdürü Hüseyin Altınel tarafından kentte oluşturulan ekoturizm rotalarına ilişkin sunum yapıldı.

Vali Mustafa Özarslan, yaptığı konuşmada, Sinop'un yalnızca kıyı turizmiyle ön plana çıkan bir kent olmadığını söyledi.

Sinop'un aynı zamanda sahip olduğu doğal güzellikleri ve kültürel birikimleriyle de bölgesinde ön plana çıkan bir kent olduğunu vurgulayan Özarslan, ekoturizmin bu potansiyellerin değerlendirilmesinde belirleyici bir unsur olduğunu aktardı.

Özarslan, Ayancık, Boyabat ve Durağan ilçelerinde oluşturulan yeni ekoturizm rotalarıyla hem doğanın korunmasının hem de yerel kalkınmanın desteklenmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir ise üniversitelerin yalnızca bilgi üreten kurumlar olmadığını, aynı zamanda bu bilgiyi topluma ve ilgili sektörlere aktarma görevi üstlendiğini dile getirdi.

Sinop'un denizi, ormanları, tarihi ve kültürel birikimiyle ekoturizm açısından çok müsait bir yapıya sahip olduğunu belirten Taşdemir, bu yönde yapılacak çalışmalara katkı vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu
