Haberler

Sinop'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi

Sinop'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta bir iş yerinde arkadaşlarıyla oturan İ.K, M.K. tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan İ.K, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan M.K. yakalandı.

Sinop'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle Gazi Caddesi'ndeki bir iş yerinde arkadaşlarıyla oturan İ.K'ye, bu sırada buraya gelen M.K. tarafından tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan M.K. emniyet güçlerince Uğur Mumcu Meydanı'nda yakalandı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi

İran'ın son tehdidi neredeyse tüm dünyaya: İsterseniz deneyin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Papa, ABD'de gözaltına alınan piskoposu görevden aldı

Piskopos krizi! Papa görevden aldı
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var
'Kürtler tetikçi değildir' diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

"Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
14 yaşındaki kıza cinsel tacizden tutuklandığı sırada kız babası oldu

Tırda mide bulandıran olay! Tutuklandığı sırada kız babası oldu
Papa, ABD'de gözaltına alınan piskoposu görevden aldı

Piskopos krizi! Papa görevden aldı
İran'da ABD ve İsrail adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 30 kişi gözaltına alındı

İran'da savaş devam ederken, çok sayıda gözaltı da var
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz

12 yıldır sabırla bu telefonu açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz