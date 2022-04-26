Seyir halindeyken alev alan minibüs yandı - Haberler

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Seyir halindeyken alev alan minibüs yandı

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta seyir halindeyken alev alan servis minibüsü, yanarak kullanılamaz hale geldi.

SİNOP (AA) - Sinop'ta seyir halindeyken alev alan servis minibüsü, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Cengiz Evrek'in kullandığı 57 S 0138 plakalı minibüs, Kumkapı mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücü aracı kenara çekerek Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek aracı saran alevleri söndürdü.

Yangında araçta büyük çapta hasar oluştu. Minibüsün öğrenci servisi olduğu ve yangın sırasında boş olduğu öğrenildi.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Minibüs, Kumkapı, Sinop, Güncel, Haberler

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