Sinop'ta sanata dönüştürülen atıklarla deniz kirliliğine dikkati çekildi

Sinop'ta, deniz kirliliğine dikkati çekmek ve bu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla atık malzemelerden yapılan çeşitli eserler sergilendi.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından hayata geçirilen "Çöpten Farkındalığa, Denizden Sanata" projesi kapsamında üniversite öğrencilerince denizden toplanan atık malzemeler, üç aylık bir çalışmanın ardından tablo, ayakkabı, farklı türde deniz canlılarının maketi ve el feneri gibi sanat eserlerine dönüştürüldü.

Yapılan çalışmayla ortaya çıkarılan birçok eser, deniz kirliliğine dikkati çekmek ve bu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde açılan sergide beğeniye sunuldu.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşah Öztekin, AA muhabirine, deniz kirliliğinin en büyük sorunlardan biri olduğunu söyledi.

Bu konuda farklı alanlarda çalışmalar yapılarak, sorunun çözümüne yönelik girişimlerin olduğunu aktaran Öztekin, kendilerinin de hazırladıkları projeyle deniz kirliliğine dikkati çekmek istediklerini belirtti.

Proje çerçevesinde denizden toplanan birçok atığın birer sanat eserine dönüştürüldüğünü ve bu yolla kamuoyunda bir farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını anlatan Öztekin, şunları kaydetti:

"Projemizin amacı günümüzün en büyük kirlilik problemlerinden biri olan deniz çöpü kirliliğine dikkati çekerek, bu kirliliği görünür kılmaktı. Bu kapsamda topladığımız çöpleri sanat eserlerine dönüştürerek, öğrencilerimizin başta olmak üzere kamuoyunda farkındalık oluşturmayı hedefledik. İnanıyorum ki sergiyi gezenlerde bu önemli soruna karşı bir farkındalık oluşturmuş olduk."

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu
İzmir'de freni patlayan tır 6 araca çarptı! Ölü ve yaralılar var

Freni patlayan tır 6 araca çarptı! Ölü ve yaralılar var
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Araplarla ilgili ezber bozan sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Araplarla ilgili ezber bozan sözler
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Belçika Savunma Bakanı Francken: Seksi bir ordumuz var

Açıklama Avrupa ülkesinin bakanından: Seksi bir ordumuz var
Karacabey'de okulun pansiyonunda genç müzik öğretmeni ölü bulundu

Okulun pansiyonunda kalıyordu! Genç müzik öğretmeninin kahreden sonu
Görenleri dehşete düşüren yarasa! Uzmanların açıklaması şaşkınlık yarattı

Görüntü dehşete düşürdü, uzmanların yorumu ters köşe yaptı
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu

İşte Türkiye Kupası'nın oynanacağı şehir

33 yaş büyük şarkıcı ile aşk Yaşıyor: Genç sevgiliden şok eden savunma!

33 yaş büyük şarkıcı ile aşk Yaşıyor: Genç sevgiliden ilginç savunma!