Sinop'ta sanata dönüştürülen atıklarla deniz kirliliğine dikkati çekildi

Sinop'ta, deniz kirliliğine dikkati çekmek ve bu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla atık malzemelerden yapılan çeşitli eserler sergilendi.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından hayata geçirilen "Çöpten Farkındalığa, Denizden Sanata" projesi kapsamında üniversite öğrencilerince denizden toplanan atık malzemeler, üç aylık bir çalışmanın ardından tablo, ayakkabı, farklı türde deniz canlılarının maketi ve el feneri gibi sanat eserlerine dönüştürüldü.

Yapılan çalışmayla ortaya çıkarılan birçok eser, deniz kirliliğine dikkati çekmek ve bu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde açılan sergide beğeniye sunuldu.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşah Öztekin, AA muhabirine, deniz kirliliğinin en büyük sorunlardan biri olduğunu söyledi.

Bu konuda farklı alanlarda çalışmalar yapılarak, sorunun çözümüne yönelik girişimlerin olduğunu aktaran Öztekin, kendilerinin de hazırladıkları projeyle deniz kirliliğine dikkati çekmek istediklerini belirtti.

Proje çerçevesinde denizden toplanan birçok atığın birer sanat eserine dönüştürüldüğünü ve bu yolla kamuoyunda bir farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını anlatan Öztekin, şunları kaydetti:

"Projemizin amacı günümüzün en büyük kirlilik problemlerinden biri olan deniz çöpü kirliliğine dikkati çekerek, bu kirliliği görünür kılmaktı. Bu kapsamda topladığımız çöpleri sanat eserlerine dönüştürerek, öğrencilerimizin başta olmak üzere kamuoyunda farkındalık oluşturmayı hedefledik. İnanıyorum ki sergiyi gezenlerde bu önemli soruna karşı bir farkındalık oluşturmuş olduk."