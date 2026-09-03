Sinop'ta köpeği vuran kişiye soruşturma

Sinop'un Erfelek ilçesinde sahipsiz köpeğin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Merkez Mahallesi'nde sahipsiz bir köpeğin ateşli silahla vurularak öldürülmesi üzerine 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında inceleme başlatıldığı bildirildi.

İnceleme sonrası olayın aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Söz konusu olayla ilgili süreç, müdürlüğümüzce ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde hassasiyetle ve titizlikle takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, eylemi gerçekleştiren kişi veya kişilerin belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA