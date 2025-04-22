Sinop'ta Sahipli Köpekler Mikroçip ile Kimliklendiriliyor

Sinop'un Saraydüzü ve Dikmen ilçelerinde sahipli köpekler mikroçip uygulamasıyla kimliklendiriliyor.

Valilik bünyesinde kurulan Sahipsiz Hayvan İl Takip Komisyonu kararıyla il genelindeki sahipli köpeklerin kimliklendirilmelerine yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Saraydüzü ve Dikmen ilçelerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan salığı ekiplerince köpeklere mikroçip uygulaması yapıldı.

Ekiplerce ayrıca kırsal bölgelerde yaşayan ve köpek sahiplenmek isteyen vatandaşlara da mikroçip uygulamasıyla ilgili bilgi verildi.