Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi
Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor
Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı

Sinop'ta Sahipli Köpekler Mikroçip ile Kimliklendiriliyor

Sinop'ta Sahipli Köpekler Mikroçip ile Kimliklendiriliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Saraydüzü ve Dikmen ilçelerinde sahipli köpeklerin kimliklendirilmesi için mikroçip uygulaması başlatıldı. Valilik bünyesindeki komisyon, köpek sahiplerine bilgi vererek bu uygulamayı destekliyor.

Sinop'un Saraydüzü ve Dikmen ilçelerinde sahipli köpekler mikroçip uygulamasıyla kimliklendiriliyor.

Valilik bünyesinde kurulan Sahipsiz Hayvan İl Takip Komisyonu kararıyla il genelindeki sahipli köpeklerin kimliklendirilmelerine yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Saraydüzü ve Dikmen ilçelerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan salığı ekiplerince köpeklere mikroçip uygulaması yapıldı.

Ekiplerce ayrıca kırsal bölgelerde yaşayan ve köpek sahiplenmek isteyen vatandaşlara da mikroçip uygulamasıyla ilgili bilgi verildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Şükrü Nural - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.