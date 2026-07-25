Sinop'ta sağanak etkili oldu.

Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, yağıştan dolayı bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, olası sorunlara karşı teyakkuz durumda olduklarını, belirli noktalarda önlem aldıklarını söyledi.

Valilikten yapılan açıklamada ise sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA