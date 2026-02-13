Haberler

Sinop'ta bir koyun tek batında 4 kuzu doğurdu

Sinop'ta bir koyun tek batında 4 kuzu doğurdu
Güncelleme:
Sinop'un Türkeli ilçesinde Murat Şentürk, Romanov cinsi koyununun tek batında 4 kuzu doğurduğunu açıkladı. Şentürk, doğum sürecini yakından takip ederek anne koyun ve kuzuların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Sinop'un Türkeli ilçesinde "Romanov" cinsi bir koyun, tek batında 4 kuzu doğurdu.

İlçeye bağlı Çatak köyünde hayvancılıkla uğraşan 56 yaşındaki Murat Şentürk, "Romanov" ırkı koyununun tek batında 4 kuzu doğurmasının mutluluğunu yaşıyor.

Şentürk, AA muhabirine, sabah saatlerinde ahıra girdiğinde doğumun başladığını fark ettiğini söyledi.

Hemen koyunu ayrı bir bölmeye aldığını belirten Şentürk, doğum sürecini yakından takip ettiğini anlattı.

İlk etapta iki kuzunun dünyaya geldiğini aktaran Şentürk, "Bir süre sonra tekrar kontrol ettiğimde dört yavru olduğunu gördüm. Çok mutlu oldum." dedi.

Şentürk, anne koyun ve kuzuların sağlık durumlarının iyi olduğunu, kuzulara özenle bakmaya devam edeceğini belirtti.

Bu arada Şentürk'e ait 3 koyunun geçen günlerde tek batında üçer kuzu doğurduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel


