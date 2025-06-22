Sinop'ta Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Sinop'un Ada Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana geldi ve otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sinop'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kent merkezi Ada Mahallesi Hürriyet Sokak'taki bir binanın garajında park halindeki 09 FD 051 plakalı otomobilin motor kısmında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel