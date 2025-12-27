Sinop'ta park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Sinop'ta otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kazada sürücü Emirhan C. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Alınan bilgiye göre, Emirhan C. (23) idaresindeki 78 BY 115 plakalı otomobil, Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi'nde park halindeki 4 araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde sıkışan Emirhan C, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralanan Emirhan C, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel