Sinop'ta otomobil yön tabelasının direğine çarptı, 2 kişi yaralandı

Sinop'ta otomobil yön tabelasının direğine çarptı, 2 kişi yaralandı
Sinop'ta Z.Ç. yönetimindeki otomobilin yön tabelasının direğine çarpması sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta otomobilin yön tabelasının direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Z.Ç. (69) idaresindeki 57 AAH 774 plakalı otomobil, Ayancık- Sinop kara yolunda yön tabelasının direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan N.Ç. (74) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

