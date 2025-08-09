Sinop'ta Otomobilin Kaldırıma Çarpması Sonucu Yaralı Var

Sinop'ta Otomobilin Kaldırıma Çarpması Sonucu Yaralı Var
Sinop'un Gerze ilçesinde S.C. yönetimindeki otomobil, kaldırıma çarparak devrildi. Olayda bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde otomobilin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

S.C. idaresindeki 34 GSF 987 plakalı otomobil, Sinop Caddesinde kaldırıma çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Ö.C. yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Velaattin Saatci - Güncel
