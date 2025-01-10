Sinop'ta Otomobilin Devrilmesi Sonucu 5 Kişi Yaralandı
Sinop'un Dikmen ilçesinde, R.G. idaresindeki otomobil Akcakese köyünde kontrolden çıkarak ormanlık alana devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı ve sağlık, itfaiye ile jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sinop'un Dikmen ilçesinde, otomobilin ormanlık alana devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
R.G. idaresindeki 57 FD 488 plakalı otomobil, Akcakese köyünde kontrolden çıkarak ormanlık alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 4 kişi, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Velaattin Saatci - Güncel