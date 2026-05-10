Sinop'ta otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Sinop Durağan-Boyabat kara yolunda bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
R.Ö. idaresindeki 57 EC 957 plakalı hafif ticari araç, Durağan-Boyabat kara yolu Çatpınar köyünde R.K'nin kullandığı 06 FHT 186 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü R.K. ile aynı araçta bulunan M.K. ve Ö.K. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu