Sinop'ta Otomobil TIR'a Çarptı: Öğretmen Hayatını Kaybetti

Sinop-Samsun kara yolunda meydana gelen kazada, Engin Sipahi yönetimindeki otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu öğretmen Engin Sipahi hayatını kaybetti.

SİNOP'ta TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öğretmen Engin Sipahi, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sinop- Samsun kara yolunda meydana geldi. Engin Sipahi yönetimindeki 34 PG 4579 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 06 CNB 263 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki Sipahi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin hurdaya dönen kısmında sıkışan Sipahi'yi çıkarmak için çalışma başlattı. Sıkışan sürücü, araçtan çıkarılmasının ardından kaza yerinde hayatını kaybetti. Engin Sipahi'nin, Sinop Özel Eğitim Meslek okulunda Özel Eğitim Öğretmeni olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
