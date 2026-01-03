Haberler

Sinop'ta 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Güncelleme:
Sinop'ta meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza soruşturması başlatıldı.

SİNOP'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sinop'un Türkeli-Ayancık ilçe kara yolunda meydana geldi. Yasin Ö.'nün kullandığı 57 ABJ 572 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Rıdvan Ö. idaresindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Türkeli ilçesi Tümerkan Mahallesi Muhtarı Recep Kaya ile Avni Demirtaş ve diğer otomobildeki Nafiye Şentürk, hayatını kaybetti. Sürücüler Yasin Ö ve Rıdvan Ö. ile Ayşe Ö. yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

