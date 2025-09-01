Sinop'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, Sürücü Yaralandı
Sinop'un Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi'nde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sinop'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi'nde F.G'nin kullandığı 37 SK 436 plakalı otomobil ile A.A. idaresindeki 57 FB 650 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel