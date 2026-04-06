Sinop'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü E.P. ve arkasındaki E.K. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
E.P. idaresindeki 57 ACK 527 plakalı motosiklet, kent merkezi Bostancılı Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 57 ABH 883 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun