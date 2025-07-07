Sinop'ta Otomobil Ağaçlık Alana Devrildi: 3 Yaralı

Sinop'ta Otomobil Ağaçlık Alana Devrildi: 3 Yaralı
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Sinop'un Gerze ilçesinde bir otomobilin ağaçlık alana devrilmesi sonucunda 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sinop'un Gerze ilçesinde otomobilin ağaçlık alana devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

R.S. idaresindeki 34 GE 3682 plakalı otomobil, Yenikent köyünde yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ş.G. ve Y.S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
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