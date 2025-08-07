Sinop'ta Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Sinop'un Türkeli ilçesinde, kopan elektrik telinin düşmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine sevk edilen jandarma ve YEDAŞ ekipleri de elektrik arızasının giderilmesi için çalışmalara başladı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Satı köyünde, kopan elektrik telinin düşmesi sonucu otluk alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve YEDAŞ ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, YEDAŞ ekipleri bölgede elektrik arızasının giderilmesi için çalışma başlattı.
