Haberler

Sinop'ta öğrenciler münazara etkinliğinde doğa ve insan konusunu ele aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta ‘Geleceğin Liderleri Yetişiyor’ projesi kapsamında gerçekleştirilen münazara etkinliğinde öğrenciler 'İnsan doğaya hakimdir, hakim değildir' konusunu tartıştı. Vali Mustafa Özarslan, etkinlikte eleştirel düşünme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Sinop'ta "Geleceğin Liderleri Yetişiyor" Projesi kapsamında ortaokul öğrencileri arasında münazara etkinliği gerçekleştirildi.

Valilik tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde Abalı Ortaokulunda öğrenciler "İnsan doğaya hakimdir, hakim değildir" konusunu tartıştı.

Münazarada, öğrenciler eleştirel düşünme, ifade yeteneği ve takım çalışması becerilerini sergiledi.

Etkinliğe katılarak öğrenciler arasındaki münazarayı izleyen Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, iki yıldır uyguladıkları projenin temel amacının çocukların donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlanmaları olduğunu söyledi.

Akademik açıdan çocukların okullarda yeteri kadar bilgi edindiklerini vurgulayan Özarslan, projeyle var olan eğitime katkı sunma arzusunda olduklarını anlattı.

Özarslan, bilginin beceriye dönüştürülmesinin çocukların geleceği açısından çok önem arz ettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bir köy okulumuzda öğrencilerimiz 40 yıllık tiyatro sanatçısı gibi kendilerini ifade ettiler. Konu üzerindeki önerilerini, düşüncelerini ortaya koydular. Birbirlerini ikna etme noktasında becerilerini geliştirmiş oldular. Konu hakkında araştırmalar yaparak merak konuları gelişti. Bu sayede aydınlanarak empati kurdular. Karşı fikri dinlemeyi, o fikirlerden faydalanmayı öğrendiler. Aynı zamanda bu şekilde aktif bir dinleyici olma özelliğini de kazandılar."

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, okul idarecileri ve öğretmenler de katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk kare geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı

İlk kare geldi! İşte yeni takımı
Sokakta tartıştığı eniştesini tabanca ile 8 yerinden vurup öldürdü

Eniştesini sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu
Masada ifşa olan ünlü isim gündem değiştirmek için cüzdana sarıldı

Masada ifşa olan ünlü isim gündem değiştirmek için cüzdana sarıldı
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı Ghislaine Maxwell bugün ifade verecek

Dananın kuyruğu kopacak! Bugün hücresinden çıkıp ifade veriyor
İlk kare geldi! İşte Jhon Duran'ın yeni takımı

İlk kare geldi! İşte yeni takımı
Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid

Arda'ya demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
Burcu Özberk: Ben çirkin adam seviyorum

Erkekte aradığı kritere bakın! Duyanlar şaşıp kalıyor