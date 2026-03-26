Boyabat'ta fidanlar toprakla buluştu

Boyabat'ta fidanlar toprakla buluştu
Sinop'un Boyabat ilçesinde 'Türkiye'nin orman gücü' sloganıyla düzenlenen etkinlikte, fidan dikimi yapıldı. Fıstık çamı, servi, ceviz, badem ve dut fidanları toprakla buluşturuldu. Etkinliğe yerel yöneticiler ve öğrenciler katıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Orman Haftası kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi

" Türkiye'nin orman gücü" sloganıyla ilçeye bağlı Tekke köyünde gerçekleştirilen etkinlikte, fidan dikimi yapıldı."

Fıstık çamı, servi, ceviz, badem ve dut fidanlarının toprakla buluşturulduğu etkinliğe, Kaymakam Enver Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin, İlçe Orman İşletme Müdürü Abdullah Kapucu, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Haberler.com
500

Fatma Soydaş'ın estetiksiz halini görenler tanıyamıyor

Estetiksiz halini görenler tanıyamıyor
Düğün sonrası evlerinde baş başa kalmak isteyen gelin ve damada soğuk duş

Düğün sonrası evlerinde baş başa kalmak isteyen gelin ve damada soğuk duş
Bu nasıl sorumsuzluk? BİM'in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın

Bu nasıl sorumsuzluk? BİM'in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın
Vatandaşa sattıkları ürüne bakın: Paylaşıp bakanlığı etiketledi

Birileri bunun hesabını sorsun

Fatma Soydaş'ın estetiksiz halini görenler tanıyamıyor

Estetiksiz halini görenler tanıyamıyor
Uganda: İsrail yenilgiye uğrarsa, savaşa katılıp yanlarında oluruz

Bir ülke daha tarafını seçti: Yenilgiye uğrarlarsa savaşa gireriz
İşte Mourinho'nun gelecek sezon yöneteceği takım

İşte gelecek sezon yöneteceği takım