Sinop'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Karaya Oturan Balıkçı Teknesi Kurtarıldı
Sinop'un Akliman mevkisinde olumsuz hava koşulları nedeniyle karaya oturan bir balıkçı teknesi, diğer balıkçılar tarafından yapılan kurtarma çalışmalarıyla güveli bir şekilde kurtarılıp balıkçı barınağına çekildi.
Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle karaya oturan balıkçı teknesi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, kentin Akliman mevkisi açıklarında avcılık yapan bir balıkçı teknesi, bölgedeki olumsuz hava koşulları sebebiyle karaya oturdu.
Gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine bölgeye gelen diğer balıkçı teknelerince gemiyi kurtarma çalışması yapıldı.
Halat yardımıyla oturduğu yerden güveli şekilde kurtarılan tekne, Akliman balıkçı barınağına çekildi.