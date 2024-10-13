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Sinop'ta Olumsuz Hava Koşulları Balıkçıları Vurdu

Sinop'ta Olumsuz Hava Koşulları Balıkçıları Vurdu
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Sinop'ta sabah saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına nedeniyle 20'ye yakın balıkçı teknesi Güzelkent köyü limanına sığındı. Rüzgarın saatte 35 kilometreye kadar çıktığı bu bölgede balıkçılar denize açılamadı.

Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 20'ye yakın balıkçı teknesi Türkeli ilçesindeki Güzelkent köyü limanına sığındı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Rüzgarın hızının saatte 35 kilometreye kadar çıktığı bölgede, yaklaşık 20 balıkçı teknesi balıkçı barınaklarında beklemeye başladı.

Balıkçılar, hava şartlarının normale dönmesinin ardından yeniden denize açılacak.

Bu arada Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, sağanak ve fırtına nedeniyle vatandaşların dikkati olması istendi.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel

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