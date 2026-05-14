Haberler

Sinop'ta öğrencilere spor malzemesi desteği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta okul sporları destek programı kapsamında öğrencilere spor malzemeleri desteği sağlandı.

Sinop'ta okul sporları destek programı kapsamında öğrencilere spor malzemeleri desteği sağlandı.

Vali Mustafa Özarslan, Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen spor malzemeleri dağıtımı programında yaptığı konuşmada, ?Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel amaçlarından birinin de çocukların gerek akademik gerekse sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerine olanak sağlamak olduğunu söyledi.

Bu hedef doğrultusunda çocukların, özellikle sportif yönden güçlenmelerine destek olmaya devam ettiklerini vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Sinop'ta özel idare olarak okul sporlarına ilk defa bu şekilde destek vermiş oluyoruz. Bunun yolunu açtık, bu geleneği başlattık. Bu, beden eğitimi öğretmenlerimiz için güzel bir imkan. Demek ki arzu edince, bir araya gelince bu tür güzel dokunuşlar olabiliyor. Sahada öğretmenlerimizin elini güçlendirmemiz lazım. ?Aynı zamanda çocuklarımızın okul dışında spor gruplarıyla bir araya gelmesini temin ediyoruz. İl Özel İdaresi olarak Sinop'ta ilk defa 50 spor kulübümüze spor malzemeleri teslimini yaptık. Çocuklarımızın hiçbir eksiklik hissetmemesini sağlamaya çalışıyoruz. Yalnızca okul içinde değil, okul bahçesinde değil, okul dışında da bu şekilde özel idare olarak 85 okula dokunduk."

Vali Özarslan'ın konuşmasının ardından öğrencilere spor malzemeleri dağıtıldı.

Kaynak: AA / Kenan Türkseven
Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin

Servis edilen yazışmalar sonrası Özgür Özel'den karşı hamle

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti

Hıçkıra hıçkıra ağladı, devreye Hamza Yerlikaya girdi
Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Arda Güler'in fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı

Arda'nın fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı
Ajdar, sahnede seyircilere sinirlendi: Hadi yuh çekin, çekin lan

Ajdar, sahnede seyircilere sinirlendi: Hadi yuh çekin, çekin lan
Oda başkanının öldüğü yağ aldırma operasyonuyla ilgili soruşturma başlatıldı

Oda başkanının ölümüne neden olan operasyonla ilgili yeni gelişme
Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi

Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
YRP'li vekilden dikkat çeken hantavirüs çıkışı: Bu oyuna bir daha gelmeyelim

YRP'li vekilden çok konuşulacak çıkış: Bu oyuna bir daha gelmeyelim