Sinop'ta öğrencilerce tiyatro ve konser düzenlendi

Güncelleme:
Sinop'ta, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Kim Var? Projesi" kapsamında tiyatro ve konser etkinliği düzenlendi.

Gençlerin sahne sanatları alanında deneyim kazanmalarını, sanatı yaşam biçimi olarak benimsemeleri ve kültürel mirasa katkı sunan bireyler olarak yetişmelerini amaçlayan proje çerçevesinde Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, Sinop BİST Şehit Ertan Yılmaztürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerce tiyatro gösterisi yapılarak, AK Parti İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları tarafından konser verildi.

Okul müdürü Ertan Güney, burada yaptığı konuşmada, yeni maarif eğitim vizyonuyla artık ezberleyen değil, düşünen, taklit eden değil, inşa eden, kendini arayan değil, kendini gerçekleştiren bir gençlik yaratmak zorunda olduklarını söyledi.

Öğrencilerin ortaya koydukları tiyatronun sahnesinde yer alan her bir perdenin bu anlayışın bir yansıması olduğunu anlatan Güney, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz bu oyunla tarihi bir mirasın, kültürel bir bilincin ve medeniyet tasavvurunun parçası olduklarını bize bir kez daha hatırlatıyor. 'Kim var?' derken biz, yalnızca sahnedeki karakterlere değil, geleceğe de sesleniyoruz. Bu soruya, cesaretle 'Ben varım' diyebilen bir gençlik yetiştirmenin gayreti içindeyiz. Çünkü biliyoruz ki Türkiye Yüzyılı sadece bir kalkınma hamlesi değil, bir maarif hamlesidir. Bu yüzyılın gençleri kalemiyle düşünen, kelimeleriyle direnen, bilgiyi hikmete dönüştüren bir nesil olacaktır."

Etkinliğe Vali Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Kenan Türkseven - Güncel
