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Sinop'ta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

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Sinop'ta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Sinop'ta öğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı trafik kazasında okul servisi yan devrildi.

Sinop'ta öğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı trafik kazasında okul servisi yan devrildi. Kazada 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Durağan- Boyabat karayolu Çarşak köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.O.'nun kullandığı 57 M 3019 plakalı öğrenci servisi, karşı şeritten gelen E.D.'nin kullandığı 37 AAK 312 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, servis ise yan devrildi. Kazada iki araç şoförü ile servisteki öğrenciler E.A, R.A, Z.Y, N.A, A.K, S.E, E.E, S.E. ve I.M. yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılar ilk müdahalenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tragger Boyabat Sinop 3. Sayfa Güncel Haberler

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