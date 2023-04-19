Sinop'ta dolu yağdı
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SİNOP'ta aniden bastıran yağmurun ardından fındık büyüklüğünde dolu yağdı.
SİNOP'ta aniden bastıran yağmurun ardından fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Yollar beyaza bürünürken, doluya sokakta yakalananlar ise zor anlar yaşadı.
Sinop'ta güzel havanın ardından aniden bastıran doluya, kent halkı hazırlıksız yakalandı. Özellikle merkezde güneşli geçen havanın ardından yağan dolu, kısa sürede yolları beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle kayganlaşan yollardaki sürücüler ve kent halkı da zor anlar yaşadıklarını belirtti.