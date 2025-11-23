Sinop'ta Motosiklet Kazası: Bir Yaralı
Sinop'un Gerze ilçesinde, bir motosikletin bariyere çarpması sonucu M.H. isimli sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı, hastaneye kaldırıldı.
M.H. idaresindeki 57 ACB 419 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu eski Sinop–Bafra yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel