Sinop'ta otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Sinop'ta meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, İ.K. (26) idaresindeki 57 ACB 468 plakalı motosiklet, Batur Caddesi'nde M.F'nin (22) kullandığı 34 NNR 441 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan N.H.B. (22) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel