Sinop'ta Mehter Takımı Kuruldu, İlk Konser 3 Kasım'da

Sinop'ta öğretmenler, din görevlileri ve öğrencilerden oluşan mehter takımı, 3 Kasım'da Sinop'un fethi etkinlikleri kapsamında konser vermeye hazırlanıyor.

Sinop Tanıtım, Doğa, Kültür Turizm Derneği tarafından yaklaşık 2 ay önce öğretmenler, öğrenciler, din görevlileri ile Sinop Belediyesi Konservatuvar çalışanlarından 25 kişilik mehter takımı oluşturuldu.

Çalışmalarını müzisyen Ahmet Sever şefliğinde İl Genel Meclisine ait salonda sürdüren mehter takımının ilk konserini 3 Kasım'da Sinop'un fethi etkinlikleri kapsamında vermesi planlanıyor.

Sinop Tanıtım, Doğa, Kültür Turizm Derneği Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, AA muhabirine, derneklerinin Sinop'un fethiyle ilgili programlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Sinop'ta düzenlenen programlara mehter takımlarının başka iller veya kurumlardan geldiğini belirten Üçüncüoğlu, "Bu nedenle mehter takımı kurma fikri gelişti. Daha sonra bunu proje kapsamında gerçekleştirdik. Arkadaşlarla bir ekip oluşturduk. Sinop'ta müzikle ilgilenen öğretmenler, müzikseverler var. Güzel bir ekip oluşturduk. İnsanlarımızın bu mehter takımı ile daha da coşacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Derneğin yönetim kurulu üyesi ve proje sorumlusu İrem Üçüncüoğlu da derneklerinin Sinop'un tarihi, kültürel ve turizm değerlerini ortaya çıkarmak amacıyla faaliyetler gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Bu kapsamda mehter takımı kurulması için "Sinop'un Fethinin İzinde: Mehter Takımı ile Tarihi ve Kültürel Mirasın Yaşatılması Projesi"nin hazırlandığını anlatan Üçüncüoğlu, ekibin her perşembe günü bir araya gelip çalışma yaptığını dile getirdi.

Ahmet Sever ise Sinop'ta daha önce mehter takımı bulunmadığı için etkinliklerinde farklı şehirlerden gelen ekiplerin konser verdiğine dikkati çekerek, "Arkadaşlarımız büyük gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Ekibimizi Sinop'a sahne mehteri olarak kazandırmayı düşünüyoruz. Sinop için çok güzel bir çalışma olacak." dedi.

Mehter takımındaki müzik öğretmeni Özgür Çavdar da kendisine ekipte yer alması teklifi gelince kabul ettiğini belirterek, "Özverili şekilde çalışmalara katılıyoruz. Umarım gösterilerimiz, etkinliklerimiz beğenilir ve devamı da gelir." diye konuştu.

Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Salih Çetin de organizasyonun içinde bulunduğu için çok mutlu olduğunu kaydetti.