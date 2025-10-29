Sinop'ta lastik değişimi yapan araca başka bir aracın çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

Haberler

Sinop'un Gerze ilçesinde yol kenarında lastik değişimi yapan araca, başka bir aracın çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücü D.E. lastiği patlayan 57 FA 113 plakalı otomobilinin lastiğini değiştirmek için aracını Sinop-Samsun kara yolu Yenikent mevkisinde yol kenarına park etti.

Bu sırada aynı istikamette seyreden F.K. idaresindeki 06 AE 2430 plakalı otomobil kontrolden çıkarak lastik değişimi yapılan araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 06 AE 2430 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçlarda bulunan M.K., Ş.K. ve N.K.K. sağlık ekiplerince Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
