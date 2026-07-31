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Sinop'ta kurtların saldırdığı 3 koyun telef oldu, 12 koyun yaralandı

Sinop'ta kurtların saldırdığı 3 koyun telef oldu, 12 koyun yaralandı
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Sinop'un Gerze ilçesinde kurtların saldırdığı sürüdeki 3 koyun telef oldu, 12 koyun yaralandı.

Sinop'un Gerze ilçesinde kurtların saldırdığı sürüdeki 3 koyun telef oldu, 12 koyun yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde H.G'ye ait koyun sürüsüne gece saatlerinde 3 kurt saldırdı.

Saldırıda sürüdeki 15 koyundan 3'ü telef olurken, 12 koyun ise vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri incelemede bulundu. Yaralı koyunların tedavisine veteriner hekimler tarafından başlandı.

Saldırıda büyük çapta maddi zarara uğradığını belirten sürü sahibi H.G, yetkililerden zararının karşılanması için destek istedi.

Bölge sakinleri ise son dönemde kurtların yerleşim alanlarının yakınlarına kadar indiğini ifade ederek, benzer olayların tekrarlanmaması için önlem alınmasını talep etti.

Olayla ilgili yetkililerin başlattığı inceleme sürüyor.

Kaynak: AA
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