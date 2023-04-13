Sinop'ta kumar oynatan ve oynayan kişilere para cezası uygulandı

Sinop'ta kumar oynayan ve oynatılmasına aracı olan kişilere para cezası uygulandı.

Sinop'ta kumar oynayan ve oynatılmasına aracı olan kişilere para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezinde bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Kumar oynandığı ve oynatıldığı tespit edilen iş yerinde yapılan aramada oyun kağıtları ve 1595 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 kişiye kumar oynadıkları, iş yeri sahibine de yer temini sağladığı gerekçesiyle toplam 48 bin 583 lira para cezası verildi.