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Sinop'ta 'Kitap Değiş, Dünya Geniş' Etkinliği Düzenlendi

Sinop'ta 'Kitap Değiş, Dünya Geniş' Etkinliği Düzenlendi
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Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri, sosyal sorumluluk dersleri kapsamında kitap değişim etkinliği düzenledi. Etkinlikte öğrenciler, kitaplarını değiştirerek okuma fırsatı buldu. Koordinatör Doç. Dr. Ali Turan Bayram, etkinliklerin okuma alışkanlığını ve paylaşma duygusunu güçlendirdiğini belirtti.

Sinop'ta "Kitap Değiş, Dünya Geniş" etkinliği düzenlendi.

Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencilerince sosyal sorumluluk faaliyetler dersi kapsamında Doç. Dr. Ali Turan Bayram koordinatörlüğünde yapılan etkinlikte,Öğrenci Yaşam Merkezi'nde kitap değişim standı kuruldu.

Etkinlikte öğrenciler, sahip oldukları kitapları standa bırakıp, başka öğrenciler tarafından bırakılan kitapları alarak okuma fırsatı yakaladı. Değişim sayesinde kullanılmayan kitaplar yeniden değerlendirilirken, öğrenciler de farklı tür ve konularda kitaplar okuma fırsatı buldu.

Doç. Dr. Ali Turan Bayram, bu tür etkinliklerin yalnızca okuma alışkanlığını değil, aynı zamanda paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini ifade ederek, bu düşüncenin ilerleyen günlerde bir projeye dönüştürülerek daha geniş kapsamlı bir şekilde hayata geçirilmesini planladıklarını vurguladı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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