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Sinop'ta Karasu Deresi'nde ıslah çalışması başlıyor

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AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Erfelek ilçesindeki Karasu Deresi'nde ıslah çalışması yapılacağını duyurdu. Projeyle birlikte taşkın riski azalacak ve bölgedeki kamu kurumları, konutlar ve tarım arazileri korunacak.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Erfelek ilçesindeki Karasu Deresi'nde ıslah çalışması yapılacağını bildirdi.

Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, Sinop'un önemli bir sorununa daha neşter vurulduğunu belirtti.

Maviş, 465 milyon 465 bin lira ihale bedeliyle sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapılan projeyle ilgili bölgedeki birçok kamu kurumu, konut ve tarım arazisi için taşkın riskinin sona ereceğini aktardı.

Sinop'ta meydana gelen şiddetli yağışların özellikle Sinop Havalimanı ve üniversite kampüsünün yer aldığı Akliman mevkisinde su baskınlarına neden olduğuna dikkati çeken Maviş, şunları kaydetti:

"Bu baskınlardan havalimanımız başta olmak üzere üniversite kampüsümüz, cezaevi ve bölgedeki konutlarımız da olumsuz etkileniyordu. Bu gerekçeyle DSİ tarafından Erfelek ilçesine kadar uzanan Karasu Deresi'ndeki ıslah çalışmalarının ilk etabını havalimanı ve üniversitemizin de içinde bulunduğu Akliman mevkisinden başlatıyoruz. Bu gerçekten Sinop'umuz için çok önemli bir çalışma. Başta havalimanı olmak üzere Sinop Üniversitesi Kampüsü, cezaevi, öğrenci yurtları, 25 ev ve 650 dekar tarım arazisini taşkınlardan koruyacağız, su baskınlarını tamamen ortadan kaldıracağız. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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