Sinop'ta kar yağışı trafikte aksamaya neden oldu

Sinop'ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, trafikte aksamalara neden oldu. Kış lastiği ve zinciri olmayan araçlar yolda kaldı ve emniyet ekipleri sürücüleri uyardı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini artıran kar yağışı nedeniyle, kış lastiği ve zinciri bulunmayan bazı araçlar yolda kaldı.

İlerleyemeyen sürücüler araçlarını yol kenarına park ederken, belediye ve karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Emniyet ekipleri ise kavşak noktalarında durdurdukları sürücülere zincir takmaları yönünde uyarıda bulundu.

