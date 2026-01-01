Sinop'ta kar yağışı trafikte aksamaya neden oldu

Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafikte aksama meydana geldi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini artıran kar yağışı nedeniyle, kış lastiği ve zinciri bulunmayan bazı araçlar yolda kaldı.

İlerleyemeyen sürücüler araçlarını yol kenarına park ederken, belediye ve karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Emniyet ekipleri ise kavşak noktalarında durdurdukları sürücülere zincir takmaları yönünde uyarıda bulundu.