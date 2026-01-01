Sinop'ta ormanlarda oluşan kar güzelliği dronla görüntülendi
Sinop'ta devam eden kar yağışı sonrası Türkeli, Ayancık ve Erfelek ilçelerinde ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplanarak göz alıcı bir manzara oluşturdu. Dronla kaydedilen görüntüler, kar yağışının ardından yaşanan bu güzellikleri gözler önüne serdi.
Sinop'ta ormanlık alanlarda kar yağışının ardından oluşan manzara, dronla kaydedildi.
Kentte dört gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, Türkeli, Ayancık ve Erfelek ilçelerinde etkili oldu.
Yağış nedeniyle Türkeli ilçesinde gürgen, kayın ve köknar gibi ağaç türlerini barındıran gür ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışının ardından seyrine doyumsuz manzaranın oluştuğu ormanlar, dronla görüntülendi.
Bu arada kentte kar nedeniyle kapalı bulunan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel