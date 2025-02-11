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Sinop'ta Kar Yağışı Nedeniyle 24 Köy Yolu Kapandı

Sinop'ta Kar Yağışı Nedeniyle 24 Köy Yolu Kapandı
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Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilikten yapılan açıklamada, kapalı yolların açılması için çalışmalara başlandığı belirtildi.

Sinop'ta kar nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı dolasıyla Ayancık ilçesinde 12, Gerze'de 11 ve Türkeli'de 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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