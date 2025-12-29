Sinop'ta kar ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde yarın eğitime ara verildi

Sinop'ta kar ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde yarın taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentteki olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Hava muhalefeti dolayısıyla meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde eğitime ara verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda, Türkeli ilçesinde ilçe genelinde tüm okullarda, Ayancık ve Erfelek ilçelerindeki tüm taşımalı okullarda, Gerze, Boyabat, Dikmen ve merkez ilçede ise kısmi olarak 30 Aralık Salı günü taşımalı eğitime ara verilmiştir."