Sinop'ta 7 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Güncelleme:
Sinop'ta etkili olan kar yağışları nedeniyle bazı ilçelerde 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitime ara verileceği açıklandı. Valilik, olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle bu tedbiri aldıklarını duyurdu.

Sinop'ta kar nedeniyle bazı ilçelerde yarın için taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının etkisini yarın da devam ettirmesinin beklendiği vurgulandı.

Kar yağışıyla birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Ayancık, Gerze, Erfelek, Türkeli, Dikmen ve merkez ilçenin tamamında, Boyabat ilçesinde ise kısmi olarak 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitim öğretime ara verilmiştir."

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
Haberler.com
