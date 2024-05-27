Sinop'ta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında kamyonetle otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sinop'ta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
A.Ö. idaresindeki 57 ED 963 plakalı otomobil, Sinop- Ayancık kara yolunun 16. kilometresinde, karşı yönden gelen A.K'nin kullandığı 34 HMY 974 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan A.A. ve N.S. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.