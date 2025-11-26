Sinop'ta Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekildi

Sinop'ta, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolasıyla "Kadına yönelik şiddete dur de" etkinliği düzenlendi.

Sinop Üniversitesi Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Öğrenci Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile emniyet ve jandarma görevlilerince stantlar açıldı.

Açılan stantlarda, öğrencilere bilgilendirme yapılarak, broşürler dağıtıldı.

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, burada yaptığı konuşmada, üniversite olarak kadına yönelik şiddete dur deme noktasında çeşitli etkinlikler yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Şiddetin karşısında durmanın sadece belirli günlerle sınırlı olmadığını vurgulayan Taşdemir, "Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın önemli çalışmaları var. Biz de verdiğimiz eğitimlerle gençlerimizi, insanları daha duyarlı şekle getirmek için çaba sarf ediyoruz." dedi.