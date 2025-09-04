Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Haberler

Sinop'ta düzenlenen operasyonda bir ikamette 2600 makaron ve 156 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir ikamete operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, 2600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 156 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
