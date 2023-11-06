Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı
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Sinop'un Erfelek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazasında iki kişi yaralandı.
Sinop'un Erfelek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazasında iki kişi yaralandı.
Ayancık köprüsü kavşağında Sinop'tan Erfelek istikametine giden Suat Ülker kontrolündeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kavşağa dönüş yapan Erdem Özgenç kontrolündeki 57 AAV 817 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler Erfelek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Güncel